В Таиланде умер россиянин с коронавирусной инфекцией

Гражданин России, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, умер в Таиланде, сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

В конце марта 48-летний мужчина, проживавший долгое время в Таиланде с семьей, поступил с симптомами ОРВИ в одну из больниц Паттайи, рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

«В лечебном учреждении у россиянина подтвердили коронавирус. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 5 апреля врачи констатировали его смерть», — сообщил дипломат.

Супруга умершего от коронавируса мужчина находится в той же больнице на карантине, добавил Пронин.

По данным властей Таиланда, коронавирусная инфекция была диагностирована у семерых россиян — шестерых женщин и 48-летнего мужчины.

В России, по данным оперативного штаба на 5 апреля, подтверждены 5389 случаев коронавирусной инфекции, 45 человек умерли, 355 человек выздоровели. Данные оперативного штаба учитывают только случаи, зафиксированные на территории России.

Россия с 4 апреля приостановила международное авиасообщение, в том числе вывозные рейсы. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев 5 апреля сообщил, что около 26 тысяч российских граждан, находящихся на данный момент за границей, заполнили форму на едином портале госуслуг для возвращения на родину или получения необходимой помощи.