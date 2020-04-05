У троих священников РПЦ в Москве обнаружен коронавирус

Трое священнослужителей Русской православной церкви в Москве заразились коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал рабочий группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у иерей Николая Рыжкова (храм иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино), иерея Виктора Волкова (храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском) и иерея Георгия Дехтярева (храм Вознесения Господня на Гороховом Поле).

У еще двоих священнослужителей храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском есть симптомы, характерные для COVID-19, но результаты анализов на коронавирус пока не готовы.

«Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться», — говорится в сообщении.

В начале марта, когда в России начали фиксировать первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией, РПЦ долгое время отказывалась вводить какие-либо ограничения. 17 марта патриарх потребовал ужесточить санитарные правила при богослужениях, а 29 марта призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения и попросил их строго исполнять предписания санитарных властей.