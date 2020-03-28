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Папа римский помолился об окончании пандемии на пустой площади Святого Петра. Фотография

Источник: Meduza
Папа римский Франциск 27 марта <a href="https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-03/pope-francis-urbi-et-orbi-blessing-coronavirus.html" target="_blank">провел</a> молебен об окончании пандемии коронавируса и провозгласил благословение «Граду и миру» (Urbi et Orbi), что обычно происходит только на Рождество и Пасху. Понтифик молился на пустой площади Святого Петра в Ватикане, которая закрыта с начала марта из-за пандемии. Обращение Франциска <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YtxP7Ya98uk" target="_blank">транслировалось</a> на ютьюбе, фейсбуке, по телевидению и радио. Текст его молитвы <a href="https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2020-03/papa-preghiera-27-marzo.html" target="_blank">можно прочитать</a> на официальном сайте Ватикана. 
Папа римский Франциск 27 марта провел молебен об окончании пандемии коронавируса и провозгласил благословение «Граду и миру» (Urbi et Orbi), что обычно происходит только на Рождество и Пасху. Понтифик молился на пустой площади Святого Петра в Ватикане, которая закрыта с начала марта из-за пандемии. Обращение Франциска транслировалось на ютьюбе, фейсбуке, по телевидению и радио. Текст его молитвы можно прочитать на официальном сайте Ватикана. 
Vatican / EPA / Scanpix / LETA