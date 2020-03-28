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Папа римский помолился об окончании пандемии на пустой площади Святого Петра. Фотография
08:22, 28 марта 2020
Источник: Meduza
Папа римский Франциск 27 марта
провел
молебен об окончании пандемии коронавируса и провозгласил благословение «Граду и миру» (Urbi et Orbi), что обычно происходит только на Рождество и Пасху. Понтифик молился на пустой площади Святого Петра в Ватикане, которая закрыта с начала марта из-за пандемии. Обращение Франциска
транслировалось
на ютьюбе, фейсбуке, по телевидению и радио. Текст его молитвы
можно прочитать
на официальном сайте Ватикана.
Vatican / EPA / Scanpix / LETA
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