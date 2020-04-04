В США более двух тысяч россиян ждут возвращения в Россию

В США находится более двух тысяч россиян, которые сообщили о желании вернуться в Россию из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Российское посольство начало формировать списки россиян, которым окажут поддержку. В частности, посольство предоставило гостиницу 51 россиянину, которые остались в Нью-Йорке после того, как 3 апреля отменили рейс «Аэрофлота» в Москву. Всего на этом рейсе планировали улететь около 250 человек.

Россия с полуночи 4 апреля приостановила авиарейсы для вывоза россиян из других стран. Для их возвращения будут подготовлены списки, их сформируют на основе анкет, которые россияне могут заполнить на портале госуслуг. График вывоза россиян планируют представить 6 апреля.

По разным оценкам, в других странах мира остается от 25 тысяч до 35 тысяч россиян, сообщивших о своем желании вернуться в Россию.

США лидирует среди других стран по заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19. По последним данным, коронавирус в стране обнаружили у более 270 тысяч человек, около семи тысяч человек умерли. Во всем мире число заболевших превысило 1,1 миллиона человек, умерли более 59 тысяч человек.