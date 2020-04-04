В Орехово-Зуево при взрыве газа обрушился подъезд дома. Один человек погиб, четверо пострадали
Источник: Интерфакс
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Обновление. По данным МЧС, при взрыве газа погиб один человек, пострадали еще четверо.
Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево в Московской области, после чего обрушился один подъезд с третьего по пятый этажи. Взрыв произошел в квартире на третьем этаже, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Из дома эвакуировали 200 человек, сообщили в МЧС. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разместить жильцов дома в местах временного пребывания.
Неназванный источник «Интерфакса» рассказал, что взрыв мог произойти из-за неисправности или неправильного использования газового оборудования. Это основная версия произошедшего, отметил он. В МЧС сказали, что взорвалась газовая колонка.