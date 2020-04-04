В подмосковном Орехово-Зуево при взрыве газа обрушился подъезд. Главное

Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA

Днем 4 апреля в подмосковном Орехово-Зуево в пятиэтажном доме взорвался бытовой газ. Взрыв произошел в доме 31 на улице Гагарина. В МЧС сообщили, что во втором подъезде в одной из квартир на третьем этаже взорвалась газовая колонка. В результате обрушился один подъезд с третьего по пятый этажи. Пять квартир во втором подъезде были полностью разрушены, еще четыре квартиры в первом подъезде получили повреждения.

При взрыве газа погиб один человек, еще несколько получили ранения, сообщили в МЧС. Всего из-под завалов извлекли шестерых человек, рассказал глава города Геннадий Панин. «Один ушел домой, трое находятся в реанимации, двум другим также оказана медпомощь», — сказал он. По данным источника «Интерфакса», среди пострадавших есть 15-летний юноша и две женщины, 57 лет и 47 лет. Врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжелое. В МЧС предполагают, что под завалами остаются люди, сообщил начальник подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин. Спасатели не смогли установить местонахождение четырех жителей дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Из дома эвакуировали 200 человек, их разместили в ближайшей школе, сообщили в администрации города. 150 человек самостоятельно покинули дом, еще 50 человек вывели спасатели. Одного подростка, который оказался снаружи завала на третьем этаже, спасли свидетели. Для жильцов дома, находящихся во временном пункте размещения, организуют питание, им окажут психологическую помощь. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жильцам предоставят гостиницы. «Ни в коем случае — никаких раскладушек. Расселяем по комнатам и гостиницам», — заявил Воробьев. Глава региона собирается встретиться с жильцами, чтобы обсудить, когда те смогут вернуться домой.

Следственный комитет рассматривает разные версии взрыва, в том числе утечку и неисправность оборудования. «Возможно, утечка бытового газа, возможно, неосторожное обращение с газовым оборудованием», — сказала представитель областного СК Ольга Врадий в эфире телеканала «Россия-24». Неназванный источник «Интерфакса» сообщил, что в качестве основной версии следователи рассматривают неисправность или неправильное использование газового оборудования. Возбуждено уголовное дело, сообщил исполняющий обязанности прокурора Московской области Андрей Ганцев. Он не уточнил название статьи УК, по которой завели дело.

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Александр Бакланов