Жителям Удмуртии смягчили режим самоизоляции

В Удмуртии смягчили режим карантина из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов, передает «Интерфакс».

Жителям региона разрешили прогулки возле дома с грудными детьми в закрытой коляске.

Также можно совершать индивидуальные пробежки, заниматься скандинавской ходьбой, и устраивать «индивидуальные открытые тренировки на свежем воздухе» до 19:00 местного времени. Спортивный инвентарь использовать нельзя.

Как уточнил глава Удмуртии, по данным на 3 апреля в режиме карантина в республике находятся 1224 человека.

Бречалов добавил, что в течение двух-трех дней на семи федеральных трассах в Удмуртии на границах с другими регионами установят КПП.

«Речь идет о профилактических проверках и выявлениях людей, особенно, на личном транспорте, которые с повышенной температурой и признаками болезни», — сказал Бречалов.

Въезд автомобилей из других регионов 2 апреля запретила Челябинская область. Ранее границы на въезд и на выезд закрыла Чечня.

К 3 апреля в России обнаружили 601 новый случай COVID-19 в 32 регионах. Всего в стране заболели 4149 человек.

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