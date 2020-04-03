В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге завели первое уголовное дело по статье о распространении недостоверной информации про коронавирус, сообщает «Правозащита Открытки».

Есть ли в деле подозреваемые или обвиняемые, в организации не уточнили. По предварительной информации, в рамках дела допрашивают в статусе свидетеля активистку Анну Шушпанову.

Дело завели из-за поста в группе «Новости Сестрорецка» во «ВКонтакте». «В посте сообщается, что больного коронавирусом отправили домой на общественном транспорте», — пишут правозащитники.

Источник ТАСС сказал, что Шушпанову, предварительно, сочли автором публикации.

ТАСС и «Интерфакс» также пишут, что это первое в России дело по статье 207.1 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

У агентств на момент публикации новости не было официальных комментариев следствия.

Закон об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о распространении COVID-19 президент РФ Владимир Путин подписал 1 апреля. Максимальное наказание по статье 207.1 УК — это пять лет лишения свободы.