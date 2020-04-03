В Китае объявлен траур по погибшим от коронавируса

4 апреля объявлено в Китае днем общенационального траура по погибшим от коронавирусной инфекции и врачам, пожертвовавшим жизнью ради спасения людей, сообщает агентство «Синьхуа».

В субботу в стране будут отменены все общественные развлекательные мероприятия; на зданиях, в том числе в дипломатических миссиях, приспустят флаги.

В 10:00 утра (05:00 по московскому времени) умерших почтят трехминутным молчанием.

С начала эпидемии, очагом которой стал город Ухань в провинции Хубэй, коронавирусом в Китае переболели более 82 тысяч человек. 3,3 тысячи человек умерли.

Общее число заболевших COVID-19 во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, превысило миллион человек. Более 53 тысяч человек умерли. 211 тысяч человек выздоровели.