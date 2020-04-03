Сенатор Клишас (после прекращения международных рейсов) напомнил о конституционном праве россиян беспрепятственно возвращаться в страну

Государство должно обеспечить возможность находящимся за границей россиянам вернуться в страну. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«В соответствии с Конституцией граждане России имеют право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию, а государство гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за рубежом, поэтому право граждан России вернуться в страну должно быть обеспечено государством», — заявил Клишас журналистам в пятницу.

Клишас подчеркнул, что прокуратура должна реагировать на случаи нарушения конституционных прав граждан.

«Интерфакс» и РБК днем 3 апреля сообщили, что с полуночи Россия полностью закроет авиасообщение с другими странами. Фактически это означает невозможность пересечения границы, так как наземные пункты пропуска (за редким исключением) закрыты с 30 марта.

Право граждан РФ беспрепятственно возвращаться в страну закреплено в 27-й статье Конституции России.

За границей сейчас находятся около 30 тысяч россиян, которые после начала пандемии коронавируса заявили властям о своем желании вернуться на родину.