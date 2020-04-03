Российские онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров и закрытие пунктов выдачи в регионах

Российские онлайн-магазины жалуются на то, что во многих российских регионах местные власти мешают работе курьеров, не дают поставщикам добраться до распределительных центров и заставляют закрываться пункты выдачи заказов.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке и представителей Ассоциации компаний интернет-торговли ( ).

В частности, рассказал один из собеседников издания, грузовые автомобили поставщиков, которые едут в распределительные склады, останавливают на границах регионов, если они везут непродовольственные товары. Местные власти, по его словам, не учитывают, что онлайн-ритейлеры, в отличие от обычных магазинов, могут продолжать торговать такими категориями товаров. В некоторых регионах онлайн-магазинам выдают предписания о закрытии, которые в отдельных случаях удается оспорить.

Сейчас проблемы с работой курьеров, распределительных центров и поставками, пишет «Коммерсант», решаются Минпромторгом буквально в ручном режиме — через звонки в региональные департаменты торговли. Участники рынка считают, что необходимо обсудить вопрос о беспрепятственной работе онлайн-магазинов на уровне правительства.

Для борьбы с распространением коронавируса в России во многих регионах введен так называемый режим повышенной готовности, предусматривающий закрытие магазинов, кроме продуктовых и торгующих товарами первой необходимости. При этом, например, в Москве, следует из разъяснений мэрии, жители пешком могут дойти только до ближайшего магазина или аптеки, в гипермаркеты им рекомендуется ездить на автотранспорте. Онлайн-покупки, сообщает мэрия Москвы, можно делать без ограничений.