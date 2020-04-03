Россия продала США санкционную медтехнику

Часть груза медицинского оборудования, направленного Россией в США для помощи в борьбе с коронавирусом, была произведена компанией, находящейся под американскими санкциями. Об этом пишет РБК.

На фото и видео погрузки медтехники в самолет, распространенными Ruptly, видно, что среди оборудования присутствуют аппараты искусственной вентиляции легких «Авента М». Их выпускает Уральский приборостроительный завод, входящий в Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) (в свою очередь, входит в структуру «Ростеха»).

КРЭТ находится под блокирующими санкциями США от 2014 года, введенными против России после присоединения Крыма. Таким образом, правительство США не имело права покупать товары КРЭТ.

Представители концерна заявили изданию, что поставляют аппараты ИВЛ только российскому государству, добавив, что «оказание помощи по межгосударственной линии является прерогативой президента и правительства».

Российский военный самолет с медицинской техникой отправился в США 1 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что это «помощь гуманитарного характера».

Позже выяснилось, что США заплатили России за медицинское оборудование. Половину стоимости груза оплатил государственный Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Он также находится под американскими санкциями, но менее жесткими. Поставки товаров в США от имени фонда не запрещены, пишет РБК.