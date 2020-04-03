Путин заявил о необходимости снизить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки

Добычу нефти в рамках договоренностей ОПЕК+ нужно сократить на 10 миллионов баррелей в сутки от уровня первого квартала 2020-го. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин. Его слова приводит «Интерфакс».

«Вы знаете, что мы находимся в тесном контакте с нашими партнерами в Саудовской Аравии. Недавно у меня состоялась беседа с президентом Соединенных Штатов Америки», — сказал глава государства на совещании о ситуации на глобальных энергорынках.

По словам Путина, Россия готова к договоренностям о снижении добычи в рамках ОПЕК+.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля сообщил, что лидеры России и Саудовской Аравии обсудили сокращение добычи. По словам Трампа, он ожидает падения на 10 миллионов баррелей в сутки. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что российский президент с Мохаммедом бин Салманом не говорил.

Стоимость барреля Brent после слов Трампа выросла до 34 долларов за баррель (плюс 8 долларов). Затем цена снизилась до 29-30 долларов за баррель. К 19:55 мск 3 апреля на Лондонской бирже ICE баррель Brent с поставкой в июне стоил 33,1 доллара.

В марте Brent менее чем за две недели обвалилась с 50 долларов за баррель до 25 долларов. Этому способствовало падение спроса из-за эпидемии коронавируса, а также то, что Россия и ОПЕК не договорились о снижении нефтедобычи.

Российский сорт Urals в Северо-Западной Европе 1 апреля подешевел на 2,25 доллара до 10,54 доллара за баррель. Это стало минимальным значением с марта 1999 года. Доходность Urals 30 и 31 марта стала отрицательной, затраты на транспортировку превысили стоимость.

Цена Urals меньше 15 долларов за баррель критична для российского бюджета, так как это резко сокращает нефтегазовые доходы, отмечало РБК. В бюджет-2020 правительство РФ закладывало 42,4 доллара за баррель Urals.