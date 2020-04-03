Правительство запретило распространять фейки во время режима повышенной готовности и ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения во время режима повышенной готовности или . Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Новые правила запрещают при угрозе возникновения ЧС или во время такой ситуации распространять «заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации».

Правила, утвержденные Мишустиным, будут действовать только в том случае, если «решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части» примет правительство. В данным момент режимы повышенной готовности из-за коронавируса, действующие в России, введены главами регионов.

Для борьбы с распространением коронавируса в России во многих регионах ввели режим повышенной готовности. Он предусматривает закрытие большинства магазинов, кроме тех, что торгуют продуктами и товарами первой необходимости. Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в России не вводили.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации «об , представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». За это предусмотрено до семи лет лишения свободы.

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