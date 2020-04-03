Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла первое место в рейтинге богатейших россиянок

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук потеряла первое место в списке богатейших женщин России по версии журнала Forbes. Об этом пишет российская версия Forbes со ссылкой на данные рейтинга Forbes Real-Time Billionaires, который обновляется в режиме реального времени.

Бакальчук впервые стала лидером рейтинга в феврале 2020 года, сместив с первого места главу Inteco Management и вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. В тот момент состояние Бакальчук оценивалось в 1,4 миллиарда долларов, Батуриной — в 1,2 миллиарда долларов.

За прошедший месяц состояние Бакальчук снизилось на 29% — до миллиарда долларов, свидетельствуют данные Forbes Real-Time Billionaires. Снижение оценки состояния Бакальчук связано с изменением оценки ее основного актива — интернет-магазина Wildberries — и падением курса российского рубля.

На первое место в списке богатейших женщин РФ вернулась Елена Батурина. Ее состояние Forbes Real-Time сейчас оценивает в 1,3 миллиарда долларов. Оно подросло, так как не связано с владением какой-то одной компанией. Кроме того, основные активы Батуриной расположены вне России.

В конце марта Татьяна Бакальчук предложила торговым сетям в связи с коронавирусом перейти на онлайн-торговлю и превратить все свои магазины в пункты выдачи заказов. «Пожалуйста, не лукавьте, прикрываясь постановлением, что вы и так делаете все для того, чтобы обеспечить как можно меньший контакт между людьми в ваших торговых залах. Мы все прекрасно знаем, что сейчас творится в ваших магазинах», — заявила Бакальчук.