Основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук впервые попала на первое место рейтинга Forbes самых богатых женщин России.

Ее состояние за год выросло на 400 миллионов долларов и теперь оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Бакальчук сумела опередить бессменного лидера рейтинга Forbes — главу Inteco Management и вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину. Ее состояние по-прежнему оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Новая оценка состояния Бакальчук стала следствием изменений с Wildberries. Согласно рейтингу 10 крупнейших онлайн-продавцов Рунета, опубликованному Forbes 20 февраля, в 2019 году оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей. Ретейлер занял в рейтинге первое место. Следом в тройке лидеров идут «Аэрофлот» и AliExpress Russia.