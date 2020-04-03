Минпросвещения: регионы должны сами решать, возобновлять ли учебу в школах

Замглавы Минпросвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что главы регионов России должны до 5 апреля сами определить, как будут работать учебные заведения в период нерабочих дней, объявленный до конца апреля. Об этом Глушко рассказал в ходе онлайн-трансляции на странице министерства во «ВКонтакте».

«Главы субъектов должны будут составить определенные списки муниципалитетов, списки образовательных организаций и согласовать эти списки, где вводятся ограничения на работу учреждений, с федеральным правительством», — сказал Глушко.

Замминистра отметил, что указ президента России, по которому дни с 4 по 30 апреля объявляются нерабочими, напрямую не ограничивает работу образовательных организаций

Дмитрий Глушко добавил, что большая часть образовательных учреждений перешла на дистанционное обучение.

С 23 марта по 12 апреля все российские школы переведены на режим каникул или дистанционный формат обучения. Для студентов вузов объявлены каникулы с 28 марта по 5 апреля.

2 апреля президент Владимир Путин объявил о продлении до конца апреля режима нерабочих дней в России из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Он предоставил главам регионов дополнительные полномочия в борьбе с инфекцией.