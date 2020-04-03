Губернатор Камчатского края подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин объявил, что подал президенту РФ заявление об отставке по собственному желанию.

На официальном сайте администрации региона говорится, что Илюхин уходит со своего поста в связи с переходом на новую должность.

По мнению председателя краевого законодательного собрания Валерия Раенко, губернаторская отставка никак не связана с пандемией коронавируса. «Сегодня в регионе налажена работа оперативного штаба, который принимает все необходимые решения. Обстановка — одна из самых спокойных в стране», — заявил он ТАСС.

2 апреля в отставку также ушли губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов.