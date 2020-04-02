Число зарегистрированных случаев COVID-19 превысило один миллион

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило один миллион. По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер 2 апреля с начала эпидемии болезнь была диагностирована у 1 002 859 человек.

Более 210 тысяч пациентов уже выздоровели, 51,3 тысячи умерли.

Отметка в 100 тысяч заболевших была превышена 6 марта, 200 тысяч — 18 марта, 500 тысяч — 26 марта.

Наибольшее число случаев заболевания зарегистрировано в США (236 тысяч), Италии (115 тысяч), Испании (100 тысяч), Германии (84 тысячи) и Китае (82 тысячи).