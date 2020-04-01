В Татарстане ввели спецпропуска по СМС для выхода из дома

В Татарстане утвержден регламент получения спецпропусков для граждан во время режима самоизоляции из-за коронавируса.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе президента республики, для получения пропуска жителям необходимо отправить бесплатный СМС на номер 2590 со словом РЕГИСТРАЦИЯ и указать свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, а также адрес фактического места проживания.

После этого пользователю пришлют код регистрации, его нужно отправить на тот же номер с указанием слова ЦЕЛЬ и, соответственно, целью выхода из дома. После этого на телефон придет код разрешения со сроком действия пропуска.

Спецпропуска необходимы для посещения суда, доставки детей в образовательную организацию, посещения больницы или ветеринарной клиники, участия в похоронах, получения или восстановления паспорта, поездки на дачу, посещения почты или банка, доставки лекарств, продуктов и предметов первой необходимости больным родственникам, оказания им помощи, рассказали в пресс-службе.

Для покупки продуктов в ближайшем магазине, выгула домашних животных, выноса мусора или обращения за экстренной медпомощью такие пропуска не понадобятся.

31 марта в сети появлялись сайты covid19.tatarstan.ru и covid19.akbars.ru, на которых была описана схема получения спецпропусков в Татарстане. Власти заявляли, что это еще не окончательно утвержденные регламенты, после чего сайты перестали открываться.

Ранее сообщалось, что из-за режима самоизоляции, введенного в Москве, власти также планируют обязать граждан получать специальные разрешения для выхода из дома. Эта система может быть реализована с помощью регистрации на сайте мэра и получения QR-кода.