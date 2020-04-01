В Сыктывкаре более 50 пациентов больницы заболели коронавирусом. Их мог заразить врач

Более 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлены в больнице Эжвинского района Сыктывкара в республике Коми, из них 32 — за последние сутки.

По данным республиканского минздрава, больница закрыта на строгий 14-дневный карантин. Всего в Коми зарегистрированы 54 случая заражения COVID-19 — «один является завозным (заболевший выздоровел и выписан из медицинского учреждения), еще 53 случая выявлено в очаге — городской больнице Эжвинского района», уточняют местные власти.

Как пишет ТАСС, пациентов больницы мог заразить врач, чьи дети в конце февраля побывали в Европе. Официально эта информация не подтверждена.

По данным на 1 апреля, всего в России коронавирус обнаружили у 2777 человек. 25 человек умерли. 190 человек выздоровели.