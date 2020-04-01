Сеть отелей Marriott сообщила об утечке данных пяти миллионов клиентов

Американская сеть отелей Marriott сообщила об утечке персональных данных 5,2 миллиона клиентов.

Взлом обнаружили в январе 2020 года. По данным собственного расследования компании, хакеры через учетные записи двух сотрудников сети получили имена клиентов, их адреса, номера телефонов и адреса электронной почты.

В компании уверены, что утечки номеров банковских карт, а также паспортных данных не было. Клиентам, которые пострадали от взлома, разослали уведомления.

Marriott International работает над оценкой суммы страхового покрытия от инцидента. В компании полагают, что о больших затратах речь не идет.

В ноябре 2018 года Marriott обнаружила утечку данных 500 миллионов клиентов сети отелей Starwood, которая принадлежит американской компании. Данные включали имена и фамилии постояльцев, электронные адреса и данные банковских карт.