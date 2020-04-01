Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк 31 марта подключился к Системе быстрых платежей по номеру телефона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов — 31 марта был совершен первый успешный перевод. После того как мы убедимся, что сервис работает стабильно, переводы через СБП начнут постепенно появляться в „Сбербанк Онлайн“», — отметили в пресс-службе.

ЦБ обязал все системно значимые банки подключиться к Системе быстрых платежей до 1 октября 2019 года. Сбербанк до последнего времени был единственным, кто не сделал этого. В ноябре 2019 года ЦБ объявил, что Сбербанк будет оштрафован за отказ от присоединения к СБП.

Сбербанк изначально выступал против СБП, считая, что система угрожает его бизнес-модели. Из-за сопротивления Сбербанка ЦБ, изначально планировавший сделать участие в СБП добровольным, обязал присоединиться к ней все системные банки.