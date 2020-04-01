рубльвдень: запущена программа помощи благотворителям во время кризиса. Акцию поддержали Иван Ургант, Александр Петров и Андрей Звягинцев

Фонд «Нужна помощь» запустил кампанию поддержки благотворительных организаций, которых из-за кризиса ожидает снижение пожертвований. Об этом говорится в пресс-релизе фонда, поступившем в редакцию «Медузы».

Для помощи благотворительным организациям можно оформить регулярное пожертвование от 30 до 300 рублей в месяц в пользу одного или нескольких из 216 проверенных фондов.

Обращение в поддержку акции с лозунгом «Спасаем тех, кто спасает нас» записали Иван Ургант, Юрий Шевчук, Данила Козловский, Александр Филиппенко, Алексей Пивоваров, Леонид Парфенов, Андрей Звягинцев, Сергей Бурунов, Александр Петров, Евгений Кисин, Иван «Noize MC» Алексеев, Алексей Кортнев, Михаил Козырев.

Роликом можно поделиться в соцсетях с хэштегом #рубльвдень или записать собственное видео, где рассказать об акции, говорят в фонде «Нужна помощь».

Спасаем тех, кто спасает нас Благотворительный фонд Нужна помощь