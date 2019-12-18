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Мошенников трудно отличить от настоящих благотворителей. Надеемся, вы справитесь Потратьте деньги на добрые дела и не попадитесь злоумышленникам

На улице и в социальных сетях полно людей, которые готовы воспользоваться вашим стремлением кому-то помочь. И еще больше добросовестных фондов, которым эта помощь действительно нужна. Проверим, умеете ли вы заниматься благотворительностью: отличать обман от реального сбора денег, дарить подарки тем, кому они действительно нужны, и быть бдительным волонтером!

Эта статья — часть нашей программы поддержки благотворителей MeduzaCare. В декабре 2019 года она посвящена благотворительности в регионах. Все материалы можно прочитать на специальном экране.

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Фото в анонсе: grop / Shutterstock.com