Российский суд впервые рассмотрел дело по WhatsApp

Cуд города Невьянска Свердловской области впервые в истории российского правосудия рассмотрел дело с помощью видеозвонка в мессенджере WhatsApp, сообщает ТАСС со ссылкой на главу международной правозащитной организации «Агора» Павла Чижова.

По данным Чикова, судья приостановила на 45 дней деятельность кафе местного предпринимателя, которое продолжало работать во время карантина.

Ранее Верховный суд постановил ограничить рассмотрение дел и доступ посетителей в суды из-за пандемии коронавируса.

Известно, что в конце марта Вахитовский районный суд Казани дважды оштрафовал местных активистов за участие в митингах. Оба решения были вынесены по видеосвязи с помощью Skype.