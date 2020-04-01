Правительство ввело квоты на вывоз 35 тысяч россиян из-за рубежа

Правительство РФ ввело квоты для возвращения из других стран, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собеседников в МИД и Росавиации.

По предложению Роспотребнадзора с 31 марта российские аэропорты ограничили прием россиян из-за границы. Для Шереметьево установили лимит 500 человек в день, для всех региональных аэропортов — еще 200 человек.

Введение квот осложнило, а в ряде случаев остановило процесс возвращения граждан, сообщили изданию в ситуационно-кризисном центре МИДа. В итоге к вечеру 31 марта Росавиация изменила ограничения: в этот день в России планировалось привести 1947 человек, из них 535 человек в регионы.

Неназванный источник в Росавиации сообщил, что квоты не станут отменять, но ситуацией с вывозом будут управлять «в ручном режиме».