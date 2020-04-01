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Девочке, с рождения живущей в клинике, нашли семью для временной опеки

Источник: РИА Новости
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Пятилетней девочке, с рождения живущей в московском перинатальном центре, нашли замещающую семью. Об этом РИА Новости сообщила уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова.

«После снятия ограничений, связанных с карантином, будут оформлены все необходимые документы», — сказала она.

Кузнецова уточнила, что ребенок пока находится в клинике.

Мосгорсуд 31 марта признал законным решение Пресненского районного суда Москвы ограничить в родительских правах мать и отца девочки. Ограничение родительских прав — временная мера, она предусматривает утрату родителями права воспитывать ребенка лично, речь не идет о лишении родительских прав.

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