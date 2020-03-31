Мосгорсуд признал законным ограничение родительских прав матери и отца девочки, с рождения живущей в клинике

Мосгорсуд признал законным решение Пресненского суда Москвы ограничить в родительских правах мать и отца пятилетней девочки, которая с рождения живет в перинатальном центре. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом, решение об ограничении прав и о передаче ребенка органам опеки вступило в законную силу.

В органах опеки заявляли, что предварительную опеку над ребенком смогут оформить бабушка и дедушка. Другие варианты — поиск семьи для временной опеки или переезд ребенка в центр для детей-сирот «Наш дом».

Решение Пресненского районного суда, вынесенное 5 февраля 2020 года, оспаривали родители девочки Юрий Зинкин и Татьяна Максимова.

Ограничение родительских прав — временная мера, она предусматривает утрату родителями права воспитывать ребенка лично, поясняет «Интерфакс». О лишении родительских прав речи не идет.