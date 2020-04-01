Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом
Власти Белоруссии направили в адрес России официальный запрос с просьбой помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией и выделить необходимое медицинское оборудование — защитные маски, тест-системы, аппараты ИВЛ. Об этом «Коммерсанту» сообщили информированные источники в российских госструктурах.
По словам собеседника издания, подобные запросы по дипломатическим каналам направили в Россию практически все страны СНГ, за исключением Украины и Туркмении.
Для выделения такой помощи необходимо специальное разрешение правительства РФ, которое ранее запретило вывоз из страны медицинской продукции.
Комментируя ситуацию в Белоруссии, собеседник «Ъ» выразил надежду на то, что там начнут более ответственно подходить к борьбе с распространением коронавируса. «Мы от них защищаемся. Но задачу эту надо решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой — возникнет ее очаг, то угроза сохранится», — говорит он.
В Белоруссии официально подтверждены 163 случая заражения COVID-19. 31 марта стало известно о первой смерти от коронавирусной инфекции в стране. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее называл коронавирус «психозом» и критиковал Россию за ограничительные меры по борьбе с пандемией.