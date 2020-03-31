В Петербурге с 1 апреля ограничат работу метро

С 1 апреля в Санкт-Петербурге станции метрополитена будут закрываться на вход с 22:00. Об этом со ссылкой на государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» сообщает «Фонтанка».

Маршруты наземного транспорта будут прекращать работу «в соответствии со временем прибытия последних поездов метро, но не позднее, чем в 23:00».

Интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев увеличат, но на сколько именно, «Организатор перевозок» не уточнил: «Нет среднего интервала, каждый маршрут — это частный случай» (цитата по «Фонтанке»).

В обычном режиме большинство станций петербургской подземки закрываются на вход в 00:00–00:45.

Как пишет «Фонтанка», ранее в Петербурге отменили 120 маршрутов общественного транспорта, 31 марта власти города сообщили об отмене еще 85. Распоряжение касается «только коммерческих автобусных маршрутов, работа которых остановлена с 28 марта по 5 апреля».

Новость дополняется