В Пермском крае зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Общее число погибших в России достигло 18 человек

В Пермском крае вечером 31 марта умер мужчина с диагнозом коронавирусная инфекция.

В оперативном штабе отметили, что у мужчины были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера. Его возраст не уточняется.

Это первый случай смерти от COVID-2019 в регионе. С учетом новых данных общее количество официально подтвержденных летальных исходов в России достигло 18.

Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-2019 в России составляет 2337. Выздоровел 121 человек.