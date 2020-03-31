В Пермском крае зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Общее число погибших в России достигло 18 человек
Источник: Стоп коронавирус. Пермь
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В Пермском крае вечером 31 марта умер мужчина с диагнозом коронавирусная инфекция.
В оперативном штабе отметили, что у мужчины были сопутствующие тяжелые заболевания онкологического характера. Его возраст не уточняется.
Это первый случай смерти от COVID-2019 в регионе. С учетом новых данных общее количество официально подтвержденных летальных исходов в России достигло 18.
Общее число подтвержденных случаев заболевания COVID-2019 в России составляет 2337. Выздоровел 121 человек.