В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусной инфекцией

В Москве вечером 31 марта умерли пять пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает оперативный штаб.

Умершим было от 61 до 74 лет. Четверо из них находились на искусственной вентиляции легких.

С учетом новых данных общее число официально подтвержденных летальных исходов от коронавируса достигло 23. В Москве умерли 16 человек.

Всего в России заразились 2337 человек. Выздоровел 121 человек.