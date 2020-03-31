У главврача больницы в Коммунарке обнаружили коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко обнаружен коронавирус, сообщает канал «Россия 24».
По данным медиков, Проценко чувствует себя удовлетворительно, он находится в больнице. В Коммунарке введут дополнительные меры безопасности в связи с заболеванием Проценко.
Денис Проценко подтвердил в фейсбуке, что его тест на коронавирус дал положительный результат.
Инфекционная больница в Коммунарке в Новой Москве одной из первых стала принимать больных с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».
24 марта президент РФ Владимир Путин посещал больницу, где пообщался с Проценко.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию о диагнозе Проценко, заявил, что Путин регулярно тестируется на коронавирус. «Все нормально», — добавил он.