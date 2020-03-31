Совет Федерации разрешил правительству объявлять режим ЧС
Совет Федерации на внеочередном заседании 31 марта одобрил закон, позволяющий правительству вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории России.
Ранее во вторник этот законопроект о расширении полномочий кабинета министров в связи с пандемией коронавируса сразу в трех чтениях приняла Госдума РФ.
Документ вступит в силу после подписания президентом.
Органы управления в России функционируют в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Два последних режима раньше могла объявлять только правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством главы МЧС.
Из-за пандемии коронавируса с 19 марта по всей России действует режим повышенной готовности. С 30 марта в Москве введен режим самоизоляции, ограничивающий передвижение граждан. Многие российские регионы также вводят у себя аналогичный режим.
Согласно официальным данным, в России выявлены 2337 случаев заражения COVID-19. 17 человек умерли.