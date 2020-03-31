С 3 апреля россиянам будут сообщать о «случаях нарушения ими условий карантина». Данные также будут передавать в МВД

Минкомсвязи, МВД, Минздрав и Роспотребнадзор с 3 апреля будут обязаны сообщать россиянам «о случаях нарушения ими условий карантина». Такое поручение ведомствам дал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Все указанные ведомства, кроме Минкомсвязи, с той же даты также должны обеспечить «передачу данных о таких случаях» самим себе, следует из текста поручения.

Информировать граждан следует через смс и портал госуслуг, уточняется в поручении.

Каким образом Минкомсвязи и другие ведомства будут определять нарушителей карантина, в документе не сказано. В списке поручений есть поручение мэру Москвы Сергею Собянину «обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории города Москвы с помощью операторов мобильной связи».

Однако неясно, идет ли речь обо всех жителях Москвы: процитированное поручение мэру содержится в пункте, касающемся россиян, прибывших из стран с зарегистрированными случаями заболевания COVID-19.

При этом с 1 апреля Минкомсвязи должно получать от сотовых операторов номера телефонов тех, кто заразился коронавирусной инфекцией, номера контактировавших с ними, а также номера «граждан, находящихся на карантине».

Те, кто приезжает из-за границы, с 30 марта должны заполнять на портале госуслуг электронную анкету до того, как пройдут пограничный контроль. Минтранс и МИД должны также с 30 марта через смс сообщать приезжающим россиянам о необходимости заполнить эту анкету.

В анкете нужно указать адрес регистрации и адрес фактического проживания (если вы авторизованы на сайте, данные подгрузятся сами), страну, откуда приехал человек, а также отметить, есть ли симптомы заболевания (да или нет).

В России к 31 марта зарегистрировали 2337 случаев заболевания COVID-19. В Москве с 30 марта действует режим всеобщей самоизоляции. Постепенно аналогичный режим вводят регионы.