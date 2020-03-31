Минюст предложил до лета отменить регистрацию браков и разводов в России

Министерство юстиции РФ предложило временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков в стране из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Ранее назначенные даты заключения брака предлагается перенести на более поздний срок, как минимум, после 1 июня 2020 года.

В исключительных случаях, когда невозможно поменять дату, предлагается проводить регистрацию «лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных», заявили в министерстве.

ЗАГСы в Москве и Подмосковье, где действует режим самоизоляции, работают на этой неделе в режиме выходного дня — они регистрируют браки и разводы только по поданным ранее заявлениям, а также оформляют свидетельства о рождении и смерти.