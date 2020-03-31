«Коммерсант»: система слежения за нарушителями карантина в Москве не готова полностью, ею придется управлять вручную

Власти Москвы закупили, но пока полностью не ввели в эксплуатацию оборудование для отслеживания перемещений граждан во время режима самоизоляции, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник.

Система распознавания лиц, которую использует столичная мэрия, работает на базе технологии NtechLab, но может использоваться только частично, утверждает собеседник газеты. «Большую часть работы по отслеживанию нарушителей карантина придется делать вручную», — заявил он.

Предполагается, что в систему загрузят фотографии людей, которые уже нарушали карантин, и больных с легкой формой COVID-19, лечащихся дома. «Медицинская маска не помешает работе системы: она способна распознать человека, даже если до 40% лица будет перекрыто», — рассказал источник.

Всех москвичей в мониторинг системы помещать, скорее всего, не будут. «Проблем с точки зрения мощностей и технической составляющей у города нет, но это будет неразумно с точки зрения реагирования на инциденты», — считает он.

Вместе с видеонаблюдением власти также планируют использовать данные сотовых операторов. Это также подтверждают источники РБК.

30 марта мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что система контроля за перемещениями граждан будет запущена к концу недели.