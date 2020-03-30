Собянин пообещал к концу недели развернуть систему контроля за передвижением жителей Москвы в условиях самоизоляции

Власти Москвы планируют к концу недели полностью развернуть систему контроля за передвижением жителей Москвы в условиях всеобщей самоизоляции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

«Мы с каждым днем будем все жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать», — сказал Собянин.

«Ждем также принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу», — добавил мэр Москвы.

Он пояснил, что власти Москвы решили расширить режим самоизоляции с групп риска (пожилых людей и приехавших из-за границы) на всех, потому что многие жители города «прохладно восприняли» рекомендации властей оставаться дома. По оценке Собянина, таких людей в Москве было около 20%.

По данным на 29 марта, в России выявлено более 1500 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Более четверти всех заболевших подхватили инфекцию внутри страны. Главным очагом коронавируса в России стала Москва. С 30 марта в городе на неопределенный срок ввели всеобщий режим самоизоляции.

Во время этого режима жителям Москвы можно покидать квартиру только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, обращения за экстренной медицинской помощью. Также можно выносить мусор и гулять с домашними животными. Въезд и выезд из города не запрещен.

По данным источников «Медузы», власти Москвы будут контролировать передвижение жителей с помощью QR-кодов. Такой код можно будет получить, пройдя регистрацию на сайте mos.ru и указав место фактического проживания.

Какие санкции предусмотрены за нарушение ограничений, мэрия пока не прояснила, пообещав уточнить это в ближайшие дни. По информации «Медузы», это будут штрафы за административное правонарушение.