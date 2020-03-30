Волонтеры мемориала на месте убийства Бориса Немцова впервые за пять лет прервали вахту из-за режима всеобщей самоизоляции в Москве

Волонтеры, которые дежурят у мемориала на месте убийства политика Бориса Немцова, впервые за пять лет прервали вахту.

Такое решение, сообщила в фейсбуке Карина Старостина, волонтеры вынуждены принять из-за объявленного в Москве режима всеобщей изоляции.

«Мы надеемся, что мемориал и без регулярных дежурств останется на своем месте. Мы верим и знаем, что мы вернемся, что наши цели будут достигнуты. Раньше или позже, но так будет!» — говорится в сообщении.

Мемориал на месте убийства Бориса Немцова. 30 марта 2020 года Евгений Фельдман для «Медузы»

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. На месте гибели политика был устроен народный мемориал, который несколько раз пытались уничтожить. Чтобы не допустить этого, была организована вахта волонтеров.

В Москве с 30 марта на неопределенный срок введен всеобщий режим самоизоляции. Предполагается, что жители города могут выходить из дома только для того, чтобы съездить на работу, сходить в ближайший магазин или аптеку, получить экстренную медицинскую помощь или погулять с собакой (не далее 100 метров от дома).