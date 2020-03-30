В Telegram появились папки для чатов

Администрация мессенджера Telegram обновила приложение, добавив в него возможность создавать папки для чатов, например, для личных разговоров, бесед по работе или учебе.

Папки можно включить в настройках приложения. О том, как добавлять чаты в папки, показано в этом видео. В каждой из папок может быть любое количество чатов.

Одновременно с этим в Telegram появилась подробная статистика по публикациям в каналах, на которые подписаны более одной тысячи пользователей. Также в приложение добавили несколько новых анимированных эмодзи, в том числе 🦠.

Telegram официально заблокирован на территории России с 16 апреля 2018 года, но несмотря на это фактически остается доступным для российских пользователей. В ходе попыток заблокировать доступ к Telegram Роскомнадзор неоднократно блокировал десятки крупных сайтов и сервисов.

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