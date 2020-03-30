Власти Санкт-Петербурга рекомендовали всем жителям отправиться на самоизоляцию
Источник: Администрация Санкт-Петербурга
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Правительство Санкт-Петербурга рекомендовало всем жителям региона соблюдать режим полной самоизоляции. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте администрации города.
Во время самоизоляции рекомендуется выходить из дома только на работу, в магазин, к врачу, в аптеку или чтобы вынести мусор и погулять с домашним животным.
Для людей старше 65 лет требование об изоляции является обязательным, для остальных это только рекомендация.
Режим самоизоляции установлен на срок до 5 апреля.
Исправление. В первоначальной версии заметки было написано, что в Санкт-Петербурге введен режим обязательной самоизоляции для всех жителей, а не только для граждан старше 65 лет. Редакция приносит извинения.
По состоянию на вечер 30 марта режим самоизоляции введен почти в двух десятках регионов РФ.