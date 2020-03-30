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В России зафиксировано 302 новых случая COVID-19. Общее число заболевших — 1836

Источник: Интерфакс
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В России за минувшие сутки зафиксировано 302 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Общее число заболевших — 1836 человек в 71 регионе России. Выздоровели 66 человек (+2 за сутки), умерли девять (+1 за сутки).

Наибольшее число новых случаев коронавируса отмечено в Москве (+212 за сутки), Коми (+15 за сутки) и Санкт-Петербурге (+8 за сутки).

Заболели

Умерли

Вылечились

🇷🇺 Россия

1 836

9

66

🇺🇸 США

140 886

2 467

2 665

🇮🇹 Италия

97 689

10 779

13 030

🇨🇳 Китай

82 122

3 304

75 582

🇪🇸 Испания

80 110

6 803

14 709

🇩🇪 Германия

62 095

533

9 211

🇫🇷 Франция

40 237

2 606

7 202

🇮🇷 Иран

38 309

2 640

12 391

🇬🇧 Великобритания

19 630

1 230

135

🇨🇭 Швейцария

14 829

300

1 595

🇳🇱 Нидерланды

10 866

771

250

📝 Всего в мире

720 419
33 926
149 084
Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено: 30.03.2020 в 12:00 (по московскому времени)

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