В России за минувшие сутки зафиксировано 302 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Общее число заболевших — 1836 человек в 71 регионе России. Выздоровели 66 человек (+2 за сутки), умерли девять (+1 за сутки).

Наибольшее число новых случаев коронавируса отмечено в Москве (+212 за сутки), Коми (+15 за сутки) и Санкт-Петербурге (+8 за сутки).

Заболели Умерли Вылечились 🇷🇺 Россия 1 836 9 66 🇺🇸 США 140 886 2 467 2 665 🇮🇹 Италия 97 689 10 779 13 030 🇨🇳 Китай 82 122 3 304 75 582 🇪🇸 Испания 80 110 6 803 14 709 🇩🇪 Германия 62 095 533 9 211 🇫🇷 Франция 40 237 2 606 7 202 🇮🇷 Иран 38 309 2 640 12 391 🇬🇧 Великобритания 19 630 1 230 135 🇨🇭 Швейцария 14 829 300 1 595 🇳🇱 Нидерланды 10 866 771 250 … … … … 📝 Всего в мире 720 419 33 926 149 084 Данные: JHU CSSE , оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено: 30.03.2020 в 12:00 (по московскому времени)