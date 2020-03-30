В России зафиксировано 302 новых случая COVID-19. Общее число заболевших — 1836
Источник: Интерфакс
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В России за минувшие сутки зафиксировано 302 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Общее число заболевших — 1836 человек в 71 регионе России. Выздоровели 66 человек (+2 за сутки), умерли девять (+1 за сутки).
Наибольшее число новых случаев коронавируса отмечено в Москве (+212 за сутки), Коми (+15 за сутки) и Санкт-Петербурге (+8 за сутки).
Заболели
Умерли
Вылечились
🇷🇺 Россия
1 836
9
66
🇺🇸 США
140 886
2 467
2 665
🇮🇹 Италия
97 689
10 779
13 030
🇨🇳 Китай
82 122
3 304
75 582
🇪🇸 Испания
80 110
6 803
14 709
🇩🇪 Германия
62 095
533
9 211
🇫🇷 Франция
40 237
2 606
7 202
🇮🇷 Иран
38 309
2 640
12 391
🇬🇧 Великобритания
19 630
1 230
135
🇨🇭 Швейцария
14 829
300
1 595
🇳🇱 Нидерланды
10 866
771
250
…
…
…
…
📝 Всего в мире
720 419
33 926
149 084
Данные: JHU CSSE, оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом. Обновлено: 30.03.2020 в 12:00 (по московскому времени)