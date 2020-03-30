В Подмосковье зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Еще четыре человека умерли в Москве

В Подмосковье умерла 65-летняя женщина, которой был поставлен диагноз коронавирусная инфекция. Это первый случай смерти от COVID-19 в регионе, сообщил оперативный штаб.

Также вечером 30 марта еще четыре человека умерли в Москве. В оперативном штабе подчеркнули, что у всех них были хронические заболевания. Умершим было от 76 до 86 лет.

Всего с учетом последних данных в России от коронавирусной инфекции умерли 17 человек.