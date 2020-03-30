В Москве за сутки коронавирус обнаружили у 212 человек, в том числе у 17 детей

В Москве за минувшие сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 диагностировали еще у 212 человек, сообщает городской департамент здравоохранения. Всего с начала эпидемии в Москве коронавирус выявили у 1226 человек.

Среди новых заболевших больше всего людей в возрасте 18-40 лет (102 человека). Еще 58 человек — это люди в возрасте 40-65 лет, 35 человек — старше 65 лет. Также коронавирус выявили у 17 детей. Только 43 пациента в последние две недели посещали страны Европы.

В департаменте не представили данных по возрасту всех заболевших. По данным на 29 марта, когда в Москве коронавирус обнаружили у 1014 человек, почти половина всех заболевших (46%) — это люди в возрасте от 35 до 64 лет, еще 33,5% — в возрасте от 18 до 35 лет. На людей старше 65 лет приходилось 15% случаев, на детей — 5,5%.

Среди пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, почти 40% — это люди младше 40 лет, говорили в департаменте здравоохранения 29 марта. О том, что многие пациенты младше 40 лет находятся на ИВЛ, также сообщал главный врач Денис Проценко.

На Москву приходится большинство случаев COVID-19 в России. Всего в стране коронавирус диагностировали у 1836 человек, за последние сутки — у 302. С начала эпидемии выздоровели 66 человек, умерли девять.