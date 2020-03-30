Подпольное казино Azino 777 и нелегальный букмекер 1XBet выпали из списка крупнейших заказчиков видеорекламы в Рунете

Подпольное казино Azino 777 и нелегальный букмекер 1XBet выпали из десятки крупнейших заказчиков видеорекламы в Рунете. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

По итогам 2019 года в топ-10 рекламодателей в сегменте онлайн-видео вошли только легально работающие в России компании. Первые три места занимают PepsiCo, «Яндекс» и «МегаФон».

На шестой строчке оказался букмекер «1хСтавка». Сайт этой конторы идентичен доступным «зеркалам» блокируемого в Рунете 1XBet, но «1хСтавка» в отличие от 1XBet имеет лицензию на работу в России.

Казино Azino 777 возглавило список крупнейших рекламодателей Рунета в сегменте онлайн-видео в 2018 году, но утратило этот статус по итогам первого квартала 2019-го. Зато тогда же в тройку рекламодателей вошел букмекер 1XBet. Оба сервиса рекламировались в основном на пиратских онлайн-кинотеатрах.

В России в последние годы усилилась борьба с пиратством. В 2017 году власти разрешили блокировать «зеркала» пиратских сайтов. В 2018 году был подписан антипиратский меморандум, по которому поисковики стали оперативно удалять ссылки на сайты с нелегальным контентом.