Олимпиада-2020 пройдет в июле-августе 2021 года

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, сообщает Международный олимпийский комитет (МОК).

Паралимпийские игры-2020 назначили на 24 августа-5 сентября 2021-го.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020-го, ее пришлось перенести из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Как уточнил МОК, решение о переносе подержали все национальные олимпийские комитеты и все спортивные федерации летних видов спорта.

В японском оргкомитете ранее говорили, что полностью отменить Олимпиаду будет сложно, целесообразно было бы перенести ее на год или два.