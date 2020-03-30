НКО попросили россиян не отказываться от пожертвований из-за коронавируса
Российские некоммерческие организации попросили россиян не отказываться от пожертвований во время коронавируса. Они запустили в социальных сетях флешмоб #еслинебудетфондов, который показывает значимость благотворительности в жизни каждого человека.
Как рассказала идеолог флешмоба, представитель фонда «Теплый дом» Анастасия Рябцева, в условиях пандемии коронавируса люди начали экономить деньги.
Рябцева также отметила, что фонды лишаются и корпоративной поддержки, так как из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, бизнес разоряется. При этом количество людей, которым нужна помощь, напротив, растет — особенно это касается малоимущих.
Порой их [НКО] работа незаметна для общества, но если она исчезнет, это отразится на каждом из нас. «Поэтому очень важно общими силами сохранить благотворительный сектор, жертвуя даже совсем небольшие суммы на поддержку различных фондов», — резюмирует Рябцева.