НКО попросили россиян не отказываться от пожертвований из-за коронавируса

Российские некоммерческие организации попросили россиян не отказываться от пожертвований во время коронавируса. Они запустили в социальных сетях флешмоб #еслинебудетфондов, который показывает значимость благотворительности в жизни каждого человека.

Как рассказала идеолог флешмоба, представитель фонда «Теплый дом» Анастасия Рябцева, в условиях пандемии коронавируса люди начали экономить деньги.

Рябцева также отметила, что фонды лишаются и корпоративной поддержки, так как из-за ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, бизнес разоряется. При этом количество людей, которым нужна помощь, напротив, растет — особенно это касается малоимущих.