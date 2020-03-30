Microsoft отказалась от миноритарных инвестиций в стартапы по распознаванию лиц

Microsoft прекращает любые миноритарные инвестиции в стартапы, которые работают с технологией распознавания лиц. Об этом со ссылкой на заявление M12 (венчурное подразделение Microsoft) сообщает TechCrunch.

Такое решение компания приняла после решения о выводе инвестиций из израильской компании AnyVision.

Нанятая Microsoft команда расследователей под руководством бывшего генерального прокурора США Эрика Холдера выяснила, что технологию AnyVision правительство Израиля использует для наблюдения за жителями Западного берега реки Иордан (часть Палестины).

В Microsoft пояснили, что в целом миноритарные инвестиции не позволяют обеспечить должный контроль в компаниях, развивающих технологии, предполагающие работу с персональными данными.

Фонд M12 вложил в AnyVision 74 миллиона долларов в июне 2019-го, уточняет TechCrunch.

Издание также напоминает, что позицию относительно технологии распознавания лиц Microsoft озвучила в 2018 году. Корпорация объявила, что в этой сфере придерживается шести принципов: справедливость, прозрачность, отсутствие дискриминации, подотчетность, уведомление и согласие, а также законное наблюдение.