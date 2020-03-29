В Пскове умер заболевший коронавирусной инфекцией. Это девятый случай смерти от COVID-19 в России
Источник: РИА Новости
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В Пскове умер человек, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб Псковской области по борьбе с коронавирусом.
В штабе отметили, что погибший не выезжал за границу и заболел после контакта с другим зараженным в регионе. У него были тяжелые сопутствующие патологии в легких.
Это девятый случай смерти от COVID-19 в России.
До этого шесть летальных исходов от коронавирусной инфекции были зафиксированы в Москве, еще по одному — в Оренбурге и Санкт-Петербурге.
Всего в России коронавирусом заразились 1534 человека, 64 из них выздоровели.